Uma embarcação virou-se na Ponta da Piedade, em Lagos, tendo ficado presa nas rochas. O único tripulante, um homem de 72 anos, sofreu ferimentos ligeiros.Segundo oapurou junto do comandante Bravo da Guia, da Capitania do Porto de Lagos, para o local foram deslocadas duas lanchas e quatro elementos da Polícia Marítima local e do salva-vidas de Sagres. "A embarcação foi retirada da zona de rochas e de rebentação onde se encontrava, tendo sido rebocada para o Porto de Lagos", disse.