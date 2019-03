Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante português na Suíça encontrado morto no rio Rhône

Porta-voz da polícia local garante que foi aberto um inquérito para perceber o que aconteceu.

Por Magali Pinto | 01:30

Homicídio ou acidente. São estes os dois cenários em investigação pela polícia suíça, que tenta perceber em que circunstâncias morreu um emigrante português, de 22 anos, que foi encontrado a boiar no rio Rhône, entre a barragem de Seujet e a ponte de Coulouvrenière, em Genebra.



Segundo a porta-voz da polícia local, foi aberto um inquérito para perceber o que aconteceu. Até agora não surgiram testemunhas que possam ajudar no investigação do caso.



O que se sabe, para já, é que as autoridades foram alertadas por volta das 09h00. Conseguiram identificar a vítima - um português de 22 anos, mas não revelaram a identidade.



O caso está a chocar a comunidade portuguesa na Suíça. Vários emigrantes estão também a tentar perceber quem é o jovem que morreu para poderem ajudar a família.



"É tão triste perder alguém que nos é próximo e assim tão novo. Os meus sentimentos à família." Esta é uma das muitas mensagens nas redes sociais.



O corpo vai ser autopsiado esta segunda-feira. Esta perícia é fundamental para apurar a causa de morte, mas também pode revelar a data e hora da queda no rio.