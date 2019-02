Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante que matou duas pessoas em Paredes na cadeia por risco de represálias

José Pinto, de 45 anos, falou durante duas horas e tentou justificar os crimes cometidos.

Por Ana Isabel Fonseca | 01:30

José Pinto, o emigrante que matou duas pessoas e feriu outras três, no sábado, em Rebordosa, Paredes, tentou esta segunda-feira durante cerca de duas horas justificar os crimes que cometeu diante da juíza de instrução do Tribunal do Marco de Canaveses.



Saiu já às 18h30 em direção à cadeia, onde irá aguardar julgamento em prisão preventiva.



Esta medida foi sustentada pelo grande alarme social gerado por este caso. Se José fosse libertado poderia ser alvo de represálias por parte de amigos e dos familiares das vítimas, gerando-se assim um clima de violência.



A prisão preventiva foi ainda sustentada com o facto de existir um sério perigo de fuga por parte do arguido. José Pinto, de 45 anos, reside em Inglaterra e estava a passar uns dias em Portugal quando cometeu os crimes violentos.



Esta era já a medida de coação expectável, uma vez que o arguido está indiciado por cinco crimes de homicídio - dois deles na forma consumada e outros três na forma tentada.



José cometeu os crimes depois de ser expulso do Moto Clube de Rebordosa, em Paredes, onde se realizava uma festa. Entrou no carro e atropelou cinco pessoas. Na altura tinha uma taxa de 2,2 g/l de álcool no sangue.



Na tragédia perderam a vida José Nogueira, de 30 anos, e Pedro Leal, de 36. O funeral da primeira vítima realiza-se amanhã às 15h00 na Igreja Nova de Rebordosa.



Já o funeral de Pedro, membro da Direção do Moto Clube, está marcado para às 11h00, em Gandra.