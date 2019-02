Homem morre após ser atropelado por vingança

Condutor alcoolizado e em contramão atropelou cinco homens, este sábado, em Paredes.

Por Aureliana Gomes | 08:16

Morreu um dos cinco homens atropelados de forma violenta na sequência de um ato de vingança, durante a madrugada deste domingo.



De acordo com o que o CM conseguiu apurar, Pedro Leal (um dos dois feridos em estado grave) não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer. O homem, de 36 anos, foi uma das pessoas atropeladas, durante este sábado, em Rebordosa, no concelho de Paredes. Deixa a mulher e uma filha pequena.



Recorde-se que esta tragédia aconteceu quando um homem que seguia dentro de um carror, alcoolizado e em contramão, atropelou cinco homens, este sábado, após ter sido expulso de um convívio no edifício do Moto Clube de Rebordosa, em Paredes.