É um dos negócios que melhor revela quem verdadeiramente manda no nosso país. A história é contada por Paulo Morais, fundador da Associação Transparência e Integridade, e deixa a nu os contornos de uma obra que vai nascer no Alvor, no Algarve, e que tem como protagonista o empresário Joe Berardo."Joe Berardo comprou a Quinta da Rocha, no Alvor, por menos de um milhão de euros.