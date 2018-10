Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empregada de limpeza da PJ julgada por roubo de droga e de notas falsas

Mulher roubou cinco placas de haxixe e 15 notas falsas das instalações da própria Diretoria policial.

Por Lusa | 09:57

Uma empregada de limpezas da Polícia Judiciária do Porto começa esta terça-feira a ser julgada por furto de cinco placas de haxixe e 15 notas falsas das instalações da própria Diretoria policial.



Tanto as notas falsas como as placas de haxixe foram furtadas do Laboratório de Polícia Científica, mas em anos distintos: 2015, no primeiro caso, e 2016, no segundo.



A investigação do caso permitiu apurar que, no caso da droga, a mulher, que não pertencia aos quadros da PJ e que acabou dispensada, vendeu-a a uma amiga que, por sua vez, a revendeu a um genro.



As notas, que se fossem verdadeiras totalizariam 270 euros, terão sido gastas em compras pela principal arguida e pela amiga, ambas acusadas por peculato, passagem de moeda falsa e tráfico de droga.



O início do julgamento está agendado para 13h45 no Juízo Central Criminal do Porto.