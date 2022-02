Um empregado fabril de 25 anos foi detido pela PSP com uma faca de abertura automática com soqueira integrada, ontem, no bairro da Pasteleira Nova, Porto.

Segundo a PSP, o suspeito, residente em Ovar, foi detido pela Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 2ª Divisão, no âmbito ao combate à posse de armas proibidas, junto do bairro. A arma branca foi apreendida.

O detido foi notificado para comparecer hoje em tribunal.