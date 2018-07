Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresa de Transportes Urbanos de Braga investe dez milhões de euros em 36 novos autocarros

TUB prevê renovar cerca de 30 por cento da sua frota, segundo câmara municipal.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:23

A empresa Transportes Urbanos de Braga (TUB) vai investir cerca de dez milhões de euros em 36 autocarros novos até 2021, renovando 30% da sua frota, segundo o comunicado este sábado divulgado pela Câmara Municipal de Braga.



Desses 36 novos autocarros que a empresa municipal pretende comprar, 27 são a gás natural comprimido e nove elétricos. Para já, há um financiamento aprovado em Assembleia Municipal (AM) para a aquisição de seis autocarros elétricos, mas que ainda não estão disponíveis porque a autarquia bracarense aguarda o visto do Tribunal de Contas (TdC).



Há também financiamento para a compra de 14 autocarros a gás natural comprimido. Por fim, os TUB querem adquirir mais 13 autocarros a gás natural comprimido e outros três elétricos.



Segundo o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, citado no comunicado, a renovação "terá impactos bastantes positivos na operacionalização da atividade dos TUB, na segurança e disponibilidade dos autocarros para o serviço, na qualidade de vida dos cidadãos e na sustentabilidade ambiental dessa mesma frota".



O autarca queixou-se ainda do que considera ser a discriminação do Estado face aos apoios concedidos aos transportes públicos das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e aos transportes de fora dessas duas grandes áreas. Ricardo Rio justificou igualmente a preferência por veículos movidos a gás natural, em vez dos elétricos, por este último sistema ainda "carecer de maturação e poder pôr em causa a normal operação dos TUB", o que seria um risco quando o serviço ainda não é totalmente fiável.