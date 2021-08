O fogo mortal foi em março de 2019, mas o processo na Justiça está longe do fim. O empresário chinês dono do prédio destruído pelas chamas foi condenado, em março deste ano, à pena máxima, mas recorreu.Na contestação, refere erros de julgamento e pede a absolvição total. Já o Ministério Público não se conforma com o facto de o empresário chinês ter sido ilibado de vários crimes.