Empresário chinês planeia fogo mortal no Porto em clube de strip

Chenglong Li, acusado de ser o autor moral do incêndio num prédio da rua Alexandre Braga, Porto - no qual morreu António Gonçalves, de 55 anos -, conheceu os dois incendiários no bar de strip Mask, na zona industrial da cidade. Nuno Marques era vigilante e Alberto Abreu conhecido como ‘boxeur’.O empresário chinês, de 24 anos e beneficiário de visto gold, frequentou o espaço noturno e ali gastou mais de 1000 euros ...