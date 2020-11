Empresário da Doyen, Nélio Lucas, ouvido no processo Football Leaks pelo segundo dia

Empresário revelou esta quarta-feira no julgamento do processo 'Football Leaks' que o fundo de investimento alvo da alegada intrusão de Rui Pinto não perdeu dinheiro nos negócios feitos com os clubes.

Nélio Lucas, ex-administador da Doyen, vai ser ouvido em tribunal no caso do Football Leaks, esta quinta-feira, pelo segundo dia consecutivo.

Na 21.ª sessão do julgamento no Tribunal Central Criminal de Lisboa, o empresário, que está a ser ouvido na condição de testemunha, tem estado a explicar ao Ministério Público e ao coletivo de juízes os moldes da atuação da Doyen no mercado de transferências de jogadores, tendo assegurado que os tipos de contratos habitualmente estabelecidos com os clubes salvaguardavam o fundo de eventuais perdas de investimento.