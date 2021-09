Empresário detido por incendiar casa onde vivia com a família e carro do filho em Celorico da Beira

A Polícia Judiciária deteve um homem de 57 anos, empresário de carpintaria, por ter ateado um incêndio no prédio onde vivia com a família e no carro de um dos filhos em contexto de violência doméstica.



Os crimes ocorreram a 6 de agosto de 2021 na aldeia da Serra, em Celorico da Beira. O homem já estava referenciado pela polícia por maus tratos e violência doméstica.

"Os incêndios foram ateados por meio de chama direta, com diversos pontos de início em várias divisões internas da residência", referem as autoridades em comunicado. A PJ explica ainda que o "interior da residência, ficou parcialmente destruída, e arderam também quase todos os móveis e outros objetos decorativos, assim como roupas e vários eletrodomésticos".

O homem foi presente às autoridades judiciárias e ficou em prisão preventiva.