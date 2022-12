Leonardo Serro dos Santos, o empresário luso-brasileiro que esteve radicado em Cascais até há um ano e que as autoridades brasileiras acusam de ser uma das principais figuras em Portugal do sindicato do crime Primeiro Comando da Capital, ligado ao tráfico de cocaína para a Europa, foi libertado quarta-feira de uma cadeia do Dubai, onde estava detido há 45 dias a pedido do Brasil, para ser extraditado.





pelo advogado de Leonardo Serro em Portugal. Klaus Luchtenberg explicou que o Brasil deixou expirar o prazo para formalizar o pedido de extradição, após a detenção de Serro, no início de novembro, no âmbito de um mandado internacional de captura da Interpol. "Esta libertação só prova a falta do interesse do Brasil no senhor Leonardo, que não está em nada relacionado com o crime ou qualquer organização criminosa. Se ele fosse mesmo essa pessoa, líder do tráfico, o Brasil seria o maior interessado que ele fosse extraditado. E o Brasil não o fez dentro do prazo. Ele foi apanhado num processo com mais de 50 suspeitos, em que alguém deve ter usado o seu nome de forma falsa", afirmou. Chegou a ser procurado pela PJ em Portugal devido ao pedido da Interpol.



Agora, deverá ficar pelo Dubai, “continuar a trabalhar no imobiliário e apresentar a sua defesa quando for momento”. Segundo Luchtenberg, a empresa que Serro tem em Portugal (agenciamento de jogadores) foi “uma parceria que não prosseguiu”, nunca fez qualquer negócio - “logo não pode ter sido usada em branqueamento” - e está inativa.