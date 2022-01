Empresário português preso com 100 quilos de ouro no Quénia

Um empresário português foi detido no Aeroporto de Nairobi, no Quénia, por contrabando de ouro.João Carlos Ramalho Ferreira – um alegado ex-agente de futebolistas natural de Sintra mas que se radicou na Hungria – foi apanhado com 100 quilos de ouro provenientes da República Democracia do Congo e que tentava enviar para Budapeste. O ouro, em estado ‘bruto’, valeria cinco milhões de euros.