Elementos ligados ao Exército detidos por tráfico de diamantes suspeitos de traficar droga em Portugal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta segunda-feira 12 elementos ligados ao Exército, incluindo um PSP e um GNR, por suspeitas de tráfico de ouro e diamantes em missões internacionais.Os detidos são ainda suspeitos de traficar droga em Portugal.A megaoperação da PJ, de grande envergadura, está em curso de Norte a Sul do País. Há buscas em Lisboa, no Porto, em Portalegre, em Vila Real, em Bragança e em vários locais da zona Centro.sabe que a Polícia Judiciária também se encontra a fazer buscas no quartel dos Comandos da Carregueira. Instituições bancárias também estão a ser alvo de buscas, visto que, existem evidentes sinais de riqueza dos militares suspeitos. São milhares de euros de lucro, mas não se conhecem ainda os montantes em causa.A operação envolve mais de 200 elementos da Polícia Judiciária e é presidida pelo juiz Carlos Alexandre. A Polícia do Porto tem 40 elementos a ajudar nas buscas.Está em causa um esquema criminoso de tráfico de diamantes. Os militares suspeitos são todos do Exército e os crimes foram cometidos durante missões internacionais. Sob suspeita estão profissionais no ativo, mas também ex-militares.sabe que a PJ também se encontra a investigar um alegado esquema de branqueamento de capitais através da compra de bitcoins.Os diamantes e o ouro eram transportados em aviões militares desde a República Centro Africana para a Europa.Em atualização