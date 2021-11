Forças Armadas receberam denuncia em 2019 sobre envolvimento de militares no tráfico de diamantes

O Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) reagiu esta segunda-feira à investigação da Polícia Judiciária a militares, que são suspeitos de tráfico de ouro e diamantes em missões internacionais.



Em comunicado, o EMGFA refere que o eventual envolvimento dos militares foi reportado em 2019 ao Comandante da 6ª Força Nacional Destacada (FND), na República Centro Africana (MINUSCA).





A situação foi imediatamente denunciada à Polícia Judiciária Militar (PJM) para que as denúncias pudessem ser investigadas. A PJM fez a respetiva denúncia ao Ministério Público que nomeou como entidade responsável pela investigação a Polícia Judiciária.O que está em causa de momento é a possibilidade de alguns militares terem sido utilizados como correios no tráfego de diamantes, ouro e estupefacientes. Os produtos que, sabe o, foram transportados de avião da República Centro Africana para a Europa."Além da denúncia imediata, o EMGFA mandou reforçar os procedimentos de controlo e verificação à chegada dos militares das FND e respetivas cargas", pode ler-se no comunicado.As Forças Armadas afirmam ainda repudiar "totalmente estes comportamentos contrários aos valores da Instituição Militar" e prometem "tomar medidas".