Empresários recrutam mulheres no Brasil para exploração sexual no Porto

Um homem e duas mulheres, todos empresários, foram detidos pela PJ do Porto por, durante seis anos, recrutarem mulheres no Brasil, obrigando-as a manterem relações sexuais com diversos clientes, num apartamento do Porto.

Segundo a Polícia Judiciária, os três suspeitos, detidos nos distritos do Porto e de Braga, estão indiciados por crimes de tráfico de pessoas, lenocínio agravado, auxílio à emigração ilegal, fraude fiscal e branqueamento. Atuaram de forma concertada e auferiram "grandes proveitos financeiros".





Pagavam as viagens de avião e o alojamento das vítimas, prometendo a legalização em Portugal. Mas, assim que as vítimas chegavam ao nosso país, os suspeitos retiravam-lhes os documentos pessoais e pressionavam as mulheres a manterem relações sexuais "com o maior número possível de clientes".O dinheiro resultante da prática da prostituição era retido pelos arguidos, alegando os custos das viagens e do alojamento, bem como a publicitação dos serviços sexuais em anúncios.

Os três detidos, com idades entre 34 e 46 anos, serão agora presentes a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.