PJ faz buscas a dezenas de stands do Grande Porto por fraude na importação de veículos

As autoridades estão esta quarta-feira a realizar dezenas de buscas a 'stands' de automóveis no Grande Porto, por suspeitas de fraude na importação de veículos, além de um "conjunto de detenções", disse à agência Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, as buscas, que contam com inspetores da Polícia Judiciária (PJ) e da Autoridade Tributária (AT), estão relacionadas com uma investigação sobre a alegada fuga ao pagamento do IVA (Imposto Sobre o Valor Acrescentado) por parte dos 'stands' em causa, aquando da importação dos veículos do estrangeiro, sem declaração das transações ao fisco, podendo estar em causa "milhões de euros" em prejuízo para o Estado.

Além das buscas, os inspetores da PJ e da AT estão a dar cumprimento a vários mandados de detenção, estando previsto um "conjunto de detenções", no âmbito desta investigação.