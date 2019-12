Fisco apreende 107 automóveis topo de gama

A Autoridade Tributária (AT), a GNR e PSP realizaram esta quinta-feira 11 buscas a três stands de venda de automóveis em Aveiro, Águeda e Ílhavo, bem como a diversas moradias, no âmbito de uma investigação sobre fraude fiscal coordenada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro.Nestas diligências foram apreendidos 107 automóveis topo de gama das marcas Ferrari, McLaren, Mercedes, Tesla, BMW, Jaguar, Audi e Porsche.Os stands são detidos por sociedades que utilizam empresas-fantasma para comprarem veículos usados na União Europeia sem o pagamento do respetivo IVA ao Estado português.Os estabelecimentos comerciais exercem a atividade desde 2015 e terão lesado os cofres públicos em oito milhões de euros. A investigação, que começou em 2018, apurou que os operadores económicos convertiam, de forma fictícia, a taxa de IVA de 23% sobre o valor de venda dos automóveis, para o chamado ‘regime de margem’ no qual o IVA apenas incide sobre a margem de comercialização dos carros.Estiveram envolvidos nesta operação 45 inspetores tributários e 40 agentes da PSP e GNR.