Enchidos avaliados em 34 mil euros furtados de uma fábrica em Sousel

16:20

Uma empresa produtora de enchidos foi assaltada no fim de semana em Sousel, no distrito de Portalegre, tendo sido furtados produtos avaliados em 34 mil euros, disse hoje à agência Lusa fonte da GNR.



Segundo a mesma fonte, foram furtados cerca de 1.500 quilogramas de enchidos, na empresa instalada na zona industrial de Sousel.



A fonte da guarda relatou que o assalto foi perpetrado através de uma janela da fábrica, após ter sido partido um vidro, tendo sido ainda provocados outros danos no edifício.



A GNR está a proceder a investigações para tentar identificar os autores do assalto, que foi participado no domingo, à tarde, pelo proprietário da empresa.