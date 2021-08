Encontrado cadáver de homem num ribeiro em Oliveira de Azeméis

Um homem, com cerca de 70 anos, foi encontrado, esta tarde, já cadáver, num ribeiro , em Carregosa, Oliveira de Azeméis. O alerta para o desaparecimento foi dado pelos familiares que estranharam a demora do homem no regresso a casa.

O alerta foi dado para os bombeiros de Fajões. O corpo foi encontrado, por dois populares, num ribeiro, junto à rua do Buçado, em Azagães.





A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira, a ambulância suporte de imediato de vida (INEM) de Oliveira de Azeméis, a GNR de Cesár e o Núcleo de Investigação Criminal da GNR ds Feira estiveram no local.

O corpo foi levado, pelos bombeiros de Fajões, para o instituto de medicina legal da Feira. Não há, para já, indícios de crime.