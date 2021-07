Encontrado cadáver de mulher no Cabo Espichel em Sesimbra

A Polícia Marítima da capitania de Setúbal, com o apoio terrestre da GNR, está a realizar buscas desde o final da manhã desta quarta-feira no Cabo Espichel, em Sesimbra, devido ao aparecimento de um cadáver no fundo de uma escarpa, próximo do convento ali existente.



Fonte da Polícia Marítima disse ao CM que o cadáver será, ao que tudo indica, de Gina Caramelo. Trata-se de uma mulher de 64 anos, que estava dada como desaparecida pela família desde sábado.

Ao início da manhã desta quarta-feira, uma familiar desta mulher alertou a Polícia Marítima para a ligação de Gina Caramelo ao Cabo Espichel, e de imediato se iniciaram buscas.

A mesma fonte acrescentou ao CM que o óbito da mulher foi atestado, para já, ao longe. O corpo está no fundo de uma escarpa com cerca de 100 metros de altura, e por isso já foi acionado um helicóptero da Força Aérea para participar na remoção do mesmo.

Não há indícios de crime neste óbito.