Encontrado sem vida atleta desaparecido no Marco de Canaveses

Foi encontrado esta terça-feira ao início da noite o corpo de Marílio Costa Leite, de 48 anos, o atleta que estava desaparecido desde o passado fim de semana.Um amigo do atleta descreveu ào momento em que o corpo de Marílio Costa Leite foi encontrado, o atleta estava a cerca de "quatro ou cinco quilómetros" do local do trilho. chip que é utilizado nos dorsais de atletas que realizam provas de trail acabou por ser vital nas buscas por Marílio Costa Leite.Marílio Costa Leite, casado e com dois filhos maiores de idade, saiu de casa no domingo, como fazia várias vezes, para participar em mais um trail, desta vez, na ‘Rota das Capelas’, no Marco de Canaveses. Com uma vasta experiência neste tipo de prova, desta vez não chegou à meta.“Ele era muito experiente. Este trail para ele era fácil. Não consigo entender o que se passou”, disse aouma colega que se juntou às buscas logo de manhã.Ao início da tarde de domingo, os colegas do grupo ‘Nós Acreditamos Run Team’ deram o alerta. Marílio, natural de Felgueiras, tinha sido visto ao quilómetro 17 - a três quilómetros da meta - sentado no lugar das Pedras Brancas, por um atleta de Vizela que lhe terá perguntado se precisava de ajuda. Terá dito que estava só a descansar e seguiria o percurso. Isso não aconteceu.