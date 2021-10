O corpo de um homem foi encontrado durante a tarde de quinta-feira na praia de São Félix da Marinha, em Vila Nova de Gaia, depois de a Polícia Marítima ter recebido um alerta de um popular.

A Polícia Judiciária também se deslocou para à praia para analisar o corpo encontrado.

O óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde e o corpo do homem foi transportado "pelos Bombeiros Voluntários da Aguda para o Instituto de Medicina Legal do Porto", revela a Autoridade Marítima em comunicado.