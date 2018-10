Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrado corpo de mestre naufragado nos Açores

João Ficher, de 54 anos, deixa mulher e dois filhos maiores.

Por J.C.R. | 08:54

O corpo do mestre da traineira ‘Rabugento’, que naufragou na madrugada de segunda-feira após um incêndio a bordo foi encontrado a cerca de 10 milhas a sul da ilha Terceira.



Por localizar está ainda o pescador Paulo Rocha, de 25 anos, mas as autoridades – Marinha, Força Aérea, Polícia Marítima e ISN da Horta – vão manter as buscas nos próximos dias.



A embarcação naufragou ao largo da ilha de São Jorge, tendo o único sobrevivente – Hugo Geraldes, de 37 anos – resistido cerca de 16 horas na água.



Percorreu 18 quilómetros arrastado pelas correntes mas chegou à praia para dar o alerta.