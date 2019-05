Encontrado corpo do homem desaparecido na praia do Carvalhal em Odemira

A Polícia Marítima confirmou que o corpo do homem que esta quarta-feira deu à costa na praia dos Alteirinhos é o do cidadão moldavo desaparecido desde terça-feira no mar na praia do Carvalhal, no concelho de Odemira, Beja.O comandante da Polícia Marítima e capitão do Porto de Sines, Manuel Sá Coutinho, disse à agência Lusa que duas pessoas que estavam com o homem na terça-feira, na praia do Carvalhal, no momento do desaparecimento, confirmaram hoje no local onde o corpo apareceu que se trata do cidadão moldavo.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja adiantou que o alerta para a existência de um cadáver no areal da praia dos Alteirinhos, no concelho de Odemira, foi dado cerca das 16:00.Segundo o comandante da Polícia Marítima de Sines, o corpo do homem vai ser encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital de Beja.Manuel Sá Coutinho indicou que os meios empenhados nas buscas para localizar o homem desaparecido no mar na praia do Carvalhal foram deslocados hoje à tarde para a operação que decorreu na praia dos Alteirinhos.De acordo com fontes do CDOS de Beja e da Autoridade Marítima Nacional, o alerta para o desaparecimento do moldavo no mar tinha sido dado na terça-feira, às 18:48, por um grupo de pessoas que estava com ele na praia.Manuel Sá Coutinho explicou que na terça-feira as autoridades fizeram buscas no mar até que houve luz e, depois, durante a noite, foram feitas buscas por terra, na zona da praia e para norte e sul.As buscas, que tinham sido suspensas na terça-feira à noite, por falta de visibilidade no mar, foram retomadas hoje às 06:30, acrescentou o capitão.