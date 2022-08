Encontrado homem no Reino Unido procurado por três tentativas de homicídio em Loures

Um homem, de 28 anos, foi este domingo detido e extraditado do Reino Unido por três tentativas de homicídio qualificado.Os factos remontam à madrugada de 14 de dezembro de 2020. Tudo começou num estabelecimento comercial de Loures, conforme um comunicado da PJ, tendo os confrontos depois continuado na via pública, com recurso a uma arma de fogo.Duas das três vítimas ficaram feridas com gravidade e necessitaram de internamento em meio hospitalar.O suspeito fugiu depois para o Reino Unido, onde foi procurado numa cooperação entre a Polícia Judiciária e as autoridades do país.O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe foi aplicada a medida de prisão preventiva.