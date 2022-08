Autoridades apanham homem de 25 anos em França procurado por homicídio na Amadora

Um homem, de 25 anos, foi detido pelo crime de homicídio qualificado ocorrido na via pública na Amadora.O detido, de nacionalidade estrangeira, praticou o crime com recurso a uma arma de fogo na madrugada de 22 de agosto de 2021. O homem fugiu depois para França.A Polícia Judiciária, em colaboração com as Autoridades Policiais e Judiciárias francesas conseguiram identificar o suspeito e recolher vários elementos de prova.O homem foi extraditado e presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe foi aplicada a medida de prisão preventiva.