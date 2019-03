Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrados 34 quilos de haxixe a boiar no rio Sado

Estão a decorrer diligências para "apurar a proveniência do saco" que continha a droga.

11:47

A GNR apreendeu cerca de 34 quilos de haxixe que encontrava num saco de viagem que estava a flutuar no rio Sado, na zona de Setúbal, revelou este domingo à agência Lusa fonte da força de segurança.



Segundo a mesma fonte, o saco de viagem com haxixe foi encontrado e recolhido, na sexta-feira, junto ao Cais de Santa Catarina, perto de Setúbal, por militares da GNR, durante uma ação de patrulhamento.



Em comunicado enviado à Lusa, a GNR adiantou que os militares detetaram "um saco suspeito a flutuar no rio" e, depois de o recolherem, constataram que "continha cerca de 34 quilos de haxixe, o que daria para mais de 68 mil doses".



A fonte da GNR indicou que estão a decorrer diligências para "apurar a proveniência do saco" que foi encontrado, assim como "operações no local para verificar a possível existência de outros".



O caso foi reportado ao Tribunal Judicial de Setúbal.