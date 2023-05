A cabeça e as coxas do corpo do homem desmembrado no Cadaval já foram encontradas. Uma fonte oficial confirmou a recuperação do corpo de Valdene Mendes na sua totalidade, este sábado, numa zona de mato no Cadaval.No total foram encontrados cinco sacos desde o alerta dado esta terça-feira.A PJ deu conta esta terça-feira de um saco do lixo com um tronco humano. Já na quarta-feira, foi descoberto outro saco com as pernas e as mãos. Ficava a faltar as coxas e a cabeça da vítima.