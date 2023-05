Primeiro encontraram, terça-feira à noite, um saco com um tronco. Esta quarta-feira, um outro saco com as pernas e as mãos da vítima. Não há dúvidas de que se trata de um homem, mas ainda se desconhecia a identidade. A macabra descoberta no Cadaval, a norte de Lisboa, levou dezenas de polícias para a zona de mato onde os pedaços de corpo foram achados.









