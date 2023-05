Autoridades acreditam que corpo encontrado desmembrado no Cadaval pertence a homem dado como desaparecido há uma semana

Valdene Mendes, brasileiro, residente em Adão Lobo, Cadaval, está desaparecido há uma semana e poderá ser o homem cujo corpo foi encontrado desmembrado na terça-feira . É está a convicção das autoridades, que esta quinta-feira apreenderam o carro do desaparecido. O amigo que morava com ele foi levado pelas autoridades para ser ouvido.sabe que Valdene foi despedido do supermercado no qual trabalhava já há vários anos. Os mais próximos relatam que o homem tinha problemas com droga, que o levavam a estar envolvido em problemas com alguma regularidade.falou em exclusivo com a mãe do colega que jura a inocência do filho. Segundo Maria Esmeralda Ferreira, o homem ajudava imigrantes há mais de 20 anos. "O meu filho não fez mal a ninguém!", disse."Ele pediu ajuda ao meu filho. Disse que precisava de ajuda, porque estava com depressão, mas a depressão que ele tinha era a droga. Quando o Valdene não tinha droga, gritava para todos os cantos e levantava-se às tantas da noite para ir consumir", sublinhou a mãe do colega de casa do homem desaparecido.Recorde-se que esta terça-feira um tronco humano foi encontrado num saco do lixo numa zona de mato no Cadaval por um popular. Já na quarta-feira, foi descoberto outro saco com as pernas e as mãos. A PJ procura apurar a identidade do indivíduo e compreender as circunstâncias em que o crime terá ocorrido.