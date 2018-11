Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enfermeiro suspenso após fingir ser médico no Porto

Mulher pretendia fazer um lifting, mas o resultado ficou bem diferente do pretendido.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:52

O enfermeiro que fingiu ser médico e realizou dezenas de cirurgias numa clínica do Porto está suspenso pela Ordem dos Enfermeiros. Não pode exercer a profissão em todo o território nacional. Decorrem dois processos sobre o caso, de forma paralela, no Conselho Jurisdicional da entidade, em fase de instrução, e no tribunal, em fase de inquérito.



O CM teve acesso a vídeos, dentro da clínica, em que se vê o homem a marcar cirurgias e a revelar as "três ou quatro" que fez só naquela semana.



Nas mesmas imagens, diz ainda que se licenciou na Faculdade de Medicina do Porto. Com o objetivo de fazer lifting às coxas, uma das vítimas, de 41 anos, deslocou-se à clínica em julho de 2017.



Foi operada quatro vezes pelo enfermeiro, que se apresentou como cirurgião. As desconfianças fundamentadas pelo facto de as receitas serem prescritas por um outro médico do espaço levaram a que descobrisse a farsa.



Também insatisfeita com os resultados das operações, que se multiplicaram porque a primeira não produziu os efeitos pretendidos, procurou opinião junto de um cirurgião.



"Ao ouvir-me contar a história, a enfermeira que lá estava mostrou-me a foto de um ex-colega e eu vi logo que era ele", referiu a vítima, que gastou, ao todo, quatro mil euros.



"Há dezenas de vítimas. Uma delas ficou com os olhos deformados, um maior do que o outro, entre outros casos", disse, após ter apresentado queixa no Ministério Público.



A clínica e o enfermeiro negam os factos.