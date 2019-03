Engenheiro baleado em assalto a casa

Homem de 53 anos apercebeu-se da entrada de três assaltantes em casa e foi alvejado. Filha da vítima estava em casa.

Francisco, engenheiro de 53 anos, encontrava-se na cozinha enquanto a filha, estudante universitária, tinha acabado de chegar a casa, no bairro Granjas Novas, em Odivelas. A jovem estava no piso superior da vivenda da família quando ouviu um disparo vindo do rés do chão. Desceu as escadas a correr e encontrou o pai ferido. O homem tinha acabado de surpreender três assaltantes armados no interior da residência. Um deles disparou e o gang acabou por fugir sem levar nada. A vítima encontra-se em estado grave no hospital.

Aproximava-se a hora do jantar – eram 20h00 desta quarta- -feira – quando o proprietário da residência ouviu um barulho estranho. Percebeu então que um grupo de desconhecidos entrara dentro da casa através de uma porta secundária que dá para um quintal. Perante a presença do morador, um dos assaltantes efetuou de imediato um único disparo, atingindo a vítima na zona abdominal. O gang acabou por abortar o roubo e fugiu para parte incerta.

A filha do engenheiro – e de uma professora, que não se encontrava em casa –, de 25 anos, desceu as escadas para ver o que se passava e encontrou o pai ferido. Deu de imediato o alerta para o 112, tendo sido acionados os bombeiros, a PSP e também o INEM. A vítima foi estabilizada no local do crime pela equipa médica e depois transportada ao Hospital de Santa Maria, onde deu entrada pelas 21h00.

A PSP de Odivelas preservou o local do crime até à chegada dos inspetores da Polícia Judiciária de Lisboa, que só abandonaram a residência após perícias quando já passava da meia-noite.



Operado

Poucas horas depois de ter dado entrada no Hospital de Santa Maria, a vítima foi sujeita a uma intervenção cirúrgica. O projétil atingiu a zona dos intestinos. Engenheiro não corre risco de vida. Atravessam IC22 As autoridades acreditam que os ladrões fugiram atravessando o IC22 – que fica a poucos metros da residência. Também podem ter usado um carro estacionado nas imediações.



A casa que foi invadida pelo gang fica numa zona de vivendas da Ramada, junto ao IC22. Alguns moradores queixam- -se de falta de segurança, tendo já havido outros assaltos semelhantes.