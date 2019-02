Homem alvejado ao surpreender ladrões em casa em Odivelas

PJ investiga roubo falhado e tentativa de homicídio.

Por João Tavares | 09:10

Um homem de 54 anos foi ferido a tiro, depois de dois a três ladrões lhe terem invadido a residência, na Ramada, em Odivelas. O crime teve lugar pelas 20h00 desta quarta-feira.



O homem encontra-se internado no Hospital de Santa Maria, mas não corre risco de vida. A vítima, que foi alvejada na zona abdominal, terá surpreendido os ladrões dentro de casa, tendo estes reagido a tiro.



O homem acabou socorrido pela própria filha, que deu o alerta para as autoridades.



A PSP foi chamada ao local e preservou o local do crime até à chegada da Polícia Judiciária, que investiga agora este roubo falhado e a tentativa de homicídio.