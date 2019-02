Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Membro de gang ataca PJ e é detido em Santo Tirso

De automóvel, investiu sobre os inspetores, que tiveram de reagir com recurso a tiros.

08:42

A Polícia Judiciária deteve, esta quarta-feira, Hélder ‘Bianchi’, membro do gang de Valbom, durante uma vigilância realizada no concelho de Santo Tirso.



Ao que o CM apurou, o suspeito, que já cumpriu penas de prisão, estava a ser vigiado no âmbito de assaltos a carrinhas de distribuição de tabaco.



‘Bianchi’ acabou mesmo por ser detido e será levado a tribunal.