Ministério Público acusa gangue que explodia multibancos

Suspeitos injetavam gás e faziam explodir as caixas.

Por J.T. | 09:51

O Ministério Público acusou 14 pessoas por vários ataques a caixas de multibanco em 2016. Os suspeitos injetavam gás e faziam explodir as caixas, apoderando-se do dinheiro.



A investigação do DIAP de Lisboa, em coadjuvação com a PJ, permitiu indiciar o gang por associação criminosa, furto qualificado, detenção de arma proibida, falsificação de documento, explosão, recetação, ofensa à integridade física, roubo, branqueamento de capitais, dano e favorecimento pessoal. Autoridades apreenderam viaturas, armas, munições, roupa e telemóveis.



O processo tem 27 volumes e 87 apensos.