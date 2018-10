Multibanco assaltado benzido por padre na inauguração

Batismo católico deu origem a vários comentários com indignação e ironia.

19:12

A entrada em funcionamento da nova caixa de multibanco de Vilar, em Vila do Conde, teve direito a batismo católico com a participação da presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, Elisa Ferraz, o presidente da União de Freguesias de Vilar e Mosteiró, Amândio Couteiro, e do pároco da freguesia, Bruno Miguel Ávila.



O padre Bruno Miguel Ávila benzeu o equipamento e o momento foi divulgado nas redes sociais.



A população encontrava-se sem caixa de multibanco desde janeiro, quando esta foi assaltada com recurso a explosão, explica a publicação feita na página de Facebook da Câmara Municipal de Vila do Conde.



O momento invulgar gerou vários comentários negativos nas redes sociais.



"Benzer uma ATM? Então o dinheiro não é o mal de todos os pecados" e "Sr. Padre, tem disponibilidade para vir a Aveiro no próximo Sábado benzer a rebarbadora que comprei na Bosh? Grato", são apenas alguns dos comentários feitos naquela publicação.



Até às 19h00 desta terça-feira, essa mesma publicação contava com mais de 570 partilhas e centenas de comentários.