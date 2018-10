Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista é ameaçado de morte e obrigado a entregar Rolex

Jovem italiano atacado por dois homens armados de madrugada em Lisboa.

Por João Tavares | 01:30

A noite tinha sido de diversão para um turista italiano de visita a Portugal. Só não esperava ser ameaçado de morte, já ao final da madrugada, em Lisboa, com uma arma de fogo e obrigado a entregar um luxuoso relógio de marca Rolex, avaliado em 4000 euros. Ficou ainda sem um telemóvel e 30 euros em dinheiro. Os dois assaltantes são agora procurados pelas autoridades policiais.



A vítima viveu momentos de terror pelas 06h50 de domingo, na zona de Santos, onde o jovem turista, de 25 anos, tinha passado grande parte da noite.



Foi quando a vítima abandonava o local, e passava perto da junção da rua do Merca-Tudo e do largo Conde Barão que foi abordada por dois homens, também eles com cerca de 25 anos. Estes, atuando de cara descoberta, ameaçaram de imediato o turista transalpino, tendo mesmo exibido uma arma de fogo semelhante a uma pistola.



Temendo pela vida, o jovem estrangeiro viu-se obrigado a entregar o dinheiro, um iPhone e o luxuoso relógio. Mas o calvário da vítima não terminou aqui.



É que a dupla armada obrigou-o ainda a deslocar-se até a uma caixa de multibanco nas imediações, com o intuito de este levantar dinheiro da conta bancária. Contudo, o italiano – propositadamente ou não – inseriu um código errado, o que levou os assaltantes a fugir.



Alertados para o roubo, agentes da PSP do Bairro Alto ainda tentaram encontrar a dupla armada, mas sem sucesso. Por se tratar de um crime com arma de fogo a investigação ficou a cargo da Polícia Judiciária.