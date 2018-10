Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrangeiro faz dois furtos em menos de dez minutos

Homem, de 30 anos, foi apanhado a furtar um telemóvel em Lisboa.

Por S.A.V. | 08:36

Um estrangeiro de 30 anos foi detido pela PSP de Lisboa, terça-feira, por dois furtos a turistas em menos de 10 minutos.



Foi apanhado a furtar um telemóvel. Quando os polícias o foram abordar já estava sentado ao lado de outro turista, furtando-lhe a carteira com 250 €.



Já foi detido sete vezes este ano, tendo obtido um total de 1 715 €. Apesar disso foi de novo solto.



A PSP de Lisboa deteve outro carteirista, de 38 anos, duas vezes numa semana.



Na primeira fez levantamentos com um cartão furtado e ainda agrediu um polícia. Foi solto e, com outro ladrão, de 25 anos, furtou um portátil.



Está em liberdade, apesar de ter cumprido 3 anos e 6 meses por crimes iguais.