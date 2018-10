Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão espanca francês em Lisboa

Uma brigada da PSP foi alertada e deteve o assaltante.

Por M.C. | 09:32

Um francês de 52 anos, a residir em Lisboa há cinco, foi espancado por um ladrão quando tirava fotografias no parque Eduardo VII, ficando sem o telemóvel.



Uma testemunha alertou a PSP, que deteve o assaltante.



O crime ocorreu pela 01h00 de 17 de outubro. O agressor, de 28 anos, com inúmeras detenções por roubos violentos e furtos, apanhou a vítima desprevenida, espancando-a a pontapé.



O francês fugiu, mas o ladrão agrediu-o de novo, tirando-lhe o telemóvel.



Uma brigada da PSP foi alertada e deteve o assaltante, que ficou com apresentações após presença a juiz.



O francês escreveu uma carta de agradecimento à PSP.