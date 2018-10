Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP revela 40 burlas com telemóveis

Última detenção ocorreu no domingo, em Oeiras.

Por M.C. | 09:03

Só este ano, o Comando da PSP de Lisboa já identificou mais de quarenta situações de simulação de roubo de telemóvel, constituído arguidos os queixosos que, desta forma, se querem apropriar do valor inscrito no seguro do aparelho.



A última detenção ocorreu no domingo, em Oeiras. Um homem de 23 anos dirigiu-se à PSP, para apresentar uma queixa de roubo de telemóvel.



A PSP desconfiou, levando a alegada vítima a confessar a burla.



Foi constituído arguido.