Mulher finge roubo de telemóvel em Oeiras

Por Miguel Curado | 08:57

Uma mulher de 27 anos foi detida pela PSP de Oeiras pela prática de um crime de simulação do roubo do próprio telemóvel.



Segundo a Polícia, a detida disse que foi vítima de furto do telemóvel no trabalho.



Consciente de que o seguro que tinha sobre o aparelho não cobre estes crimes, resolveu denunciar ter sido alvo de roubo.



Foi constituída arguida.