Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor espancada por gang juvenil

Rapariga, de 14 anos, atacada na rua em roubo de telemóvel em Sintra.

Por Sara G. Carrilho | 01:30

Para conseguirem roubar um telemóvel no valor de 100 euros a uma rapariga menor, de 14 anos, três assaltantes – todos eles também menores – agrediram a vítima com violência, deixando-a ferida, a sangrar, estendida no chão. Fugiram depois mas acabaram travados pela PSP.



O ataque ocorreu segunda-feira, em plena luz do dia, em Massamá, Sintra.



O crime aconteceu às 18h00 e agentes da PSP ainda apanharam o grupo de agressores, de 15,16 e 17 anos, na sequência de flagrante delito. O gang juvenil fugiu do local e os polícias iniciaram uma perseguição pelas ruas de Massamá.



Pouco depois capturaram o rapaz, de 15 anos, já na berma do IC19, a fugir a pé. Os outros dois assaltantes foram apanhados na rua perto do local do roubo à menor.



Os três menores foram levados para a esquadra da PSP e foi durante a identificação formal dos suspeitos que a polícia apurou que o agressor mais velho, de 17 anos, já tinha antecedentes criminais por pelo menos três roubos semelhantes nos últimos tempos.



A vítima sofreu vários hematomas e escoriações, principalmente na cara e na cabeça e teve de ser transportada para o hospital para fazer exames e ser assistida às lesões que sofreu no assalto violento.



O menor, de 15 anos, foi ontem levado a um juiz do Tribunal de Família e Menores; os outros dois foram presentes a um juiz de instrução para lhe serem decretadas medidas de coação.



No âmbito do inquérito os agentes da PSP tentam apurar se além do agressor, de 17 anos, o grupo fez outros assaltos com os mesmos contornos.