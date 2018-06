Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco homens cobram dívida de 5 mil euros à pancada

PJ do Porto deteve dois dos elementos que espancaram e extorquíram as vítimas.

Por Liliana Rodrigues | 10:13

Pediu cinco mil euros emprestados a um amigo que além de cobrar juros elevados, decidiu passar a exigir o pagamento de 25 mil euros já que nenhuma prestação tinha sido liquidada.



No passado domingo, com ajuda de quatro comparsas, raptou um amigo do devedor. Foi agredido até revelar o esconderijo do visado. Depois ambos passaram horas de terror às mãos do gang: foram espancados, torturados e ameaçados de morte com armas de fogo. A PJ do Porto deteve dois elementos do grupo.



Esta terça-feira, três membros do gang continuavam a monte, a serem procurados pelos inspetores da Judiciária. Já os dois detidos, de 25 e 28 anos, foram presentes ao tribunal de instrução criminal do Porto para primeiro interrogatório.



Estão indicados de rapto, extorsão, roubo e ofensas à integridade física . No fecho desta edição não se conheciam as medidas de coação. A cobrança de dívida foi feita pelo grupo que reside no Porto e decidiu deslocar-se a Gaia para intercetar um amigo do devedor.



Depois de agredido, foi transportado até um bairro no Porto, onde revelou estar escondido o homem procurado pelo gang. Ambos foram raptados, passaram pelos bairros do Lagarteiro, Campanhã e Aleixo, onde foram repetidamente espancados.



Ainda assim, a dívida não foi paga e o grupo roubou os os telemóveis de ambos. Foram abandonados num local ermo, com diversos ferimentos. O alerta à PJ foi dado pela mãe de uma vítima, e em poucas horas dois deles foram detidos.