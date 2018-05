Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang espanca dois polícias e danifica carro

Polícias foram hospitalizados com vários ferimentos, no Barreiro.

Por M.C. | 08:03

Cinco homens, entre os quais pai e filho, com idades que variam dos 16 aos 43 anos, foram soltos por um juiz do Tribunal do Barreiro, depois de terem espancado dois agentes da PSP que foram chamados para uma ocorrência numa casa.



A intervenção ocorreu às 06h05 de quarta-feira, na rua Joaquim Aguiar. A PSP foi alertada para o barulho de uma festa e pediu aos donos da casa para baixarem o volume da música. O homem foi chamar outros cinco que danificarem o carro-patrulha com vários pontapés e depois rodearam os dois agentes, espancando-os.



Só com reforço policial foi possível prender cinco suspeitos. Três cúmplices conseguiram fugir. Os polícias foram hospitalizados com vários ferimentos.