Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem assalta à facada em negócio de rua

Agressor ia vender telemóvel e acabou por roubar o da vítima, em Odivelas.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:08

Um homem de 25 anos foi esfaqueado num dos braços, três vezes, num negócio de compra de um telemóvel, em Famões, Odivelas. O agressor, jovem de 20 anos que estava com a namorada, de 18, acabou detido pela PSP.



Tentava vender um aparelho mas entretanto acabou por roubar o telemóvel da vítima. Só que este aparelho tinha uma aplicação antirroubo, que fotografa quem falhe a palavra- passe de entrada – e foi precisamente isso que aconteceu, acabando por trair o assaltante que já tinha esfaqueado a vítima.



Segundo apurou o CM, o encontro ocorreu às 06h20 de sexta-feira, na Quinta das Dálias, em Famões. O casal vendia um aparelho mas houve desacordo quanto ao valor e ao estado de conservação do mesmo. O agressor ameaçou a vítima e exigiu-lhe o telemóvel. Esta resistiu e levou as três facadas. Foi transportada pelos bombeiros ao Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e recebeu alta médica durante a tarde.



O casal entretanto fugira com o telemóvel e com a chave do carro da vítima. Esta ainda conseguiu ver a matrícula da viatura do casal de agressores e passou-a à PSP.



Entretanto o agressor tentou aceder ao telemóvel que roubara mas não conseguiu e caiu na ratoeira da aplicação de segurança. Depois de localizado o carro e o ladrão, não foi difícil a identificação devido à foto tirada pela aplicação.



O ladrão confessou o crime, apesar de ter atirado o telemóvel da vítima e a faca para um mato. Já tem antecedentes pelo esquema de roubo na venda de telemóveis.