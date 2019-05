Namorado mata engenheiro com 18 facadas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Valdemar Peralta da Silva, engenheiro civil, mantinha uma relação sentimental secreta com um venezuelano que vivia no Panamá. Eram muito poucos os que sabiam deste relacionamento que em junho do ano passado terminou num crime macabro.Valdemar, 57 anos, que na altura trabalhava na Agência Portuguesa do Ambiente, mas antes passara pela ASAE, Proteção Civil e Direção-Geral da Viação, foi assassinado com 18 facadas na sua ... < br />