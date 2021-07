Entulho causa incêndio com dois mortos e 11 feridos em Lisboa

Um monte de madeira seca esquecida junto à entrada de um prédio da rua Morais Soares, em Lisboa, terá originado um incêndio de grandes proporções, que deflagrou ao final da noite de sexta-feira e só foi dado como extinto na madrugada de sábado, com consequências trágicas. Dois homens morreram (um deles atirou-se do 4º andar do edifício para fugir às chamas e outro foi encontrado carbonizado após a extinção das chamas) e 11 pessoas ficaram feridas, entre as quais dois bombeiros.Margarida Martins, presidente da Junta de Freguesia de Arroios, disse ao CM ter constatado, assim como alguns técnicos da autarquia, "vestígios de um monte de madeira ressequida junto à caixa de escadas". "Já iniciámos o processo de responsabilização do dono ou donos deste prédio", explicou a autarca. Se o material que parece ter alimentado as chamas está identificado, falta apurar o que deu origem à combustão. E aqui, sabe o CM, não está descartada a possibilidade de fogo posto. A Polícia Judiciária, com inspetores especializados na investigação de incêndios, esteve várias horas no prédio, sábado de manhã, a recolher vestígios.Foi evidente a rapidez com que as chamas se espalharam. O edifício dispõe apenas de uma escapatória (a porta principal). Venera Vlassova, que mora do outro lado da rua, recordou ao CM o "enorme pânico sentido". "Vi várias pessoas a saltarem, em fuga às chamas", lamentou. Uma dessas pessoas, um imigrante senegalês, foi dado como morto pelo INEM ainda durante o combate ao fogo. Só à extinção do incêndio, foi possível detetar a segunda vítima mortal: outro homem, carbonizado. Dos 11 feridos, seis deles estavam, este sábado à tarde, ainda internados no Hospital de São José, quatro deles em estado considerado grave.