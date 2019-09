Escola Básica de Marinhais evacuada devido a fuga de produto químico

A escola EB 2,3 de Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos, foi evacuada por volta das 11h30 desta sexta-feira, 13 de setembro, devido a vapores libertados por ácido nítrico que estava a ser manuseado num laboratório de ciências físico-químicas.



Fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém explicou ao CM que o estabelecimento de ensino foi evacuado "apenas por questões de segurança", tendo em conta a libertação de vapores do produto químico para o ar, não havendo quaisquer vítimas a registar.

A evacuação da escola foi feita enquanto decorriam as apresentações das turmas aos pais e encarregados de educação, o que provocou uma tremenda confusão dentro do estabelecimento. Segundo disse ao CM um encarregado de educação que estava presente, os meios de socorro começaram por isolar apenas o edifício onde se encontra o laboratório de ciências, mas acabaram por ordenar a evacuação completa e estabelecer um perímetro de segurança, no exterior do estabelecimento de ensino.

No local, estiveram oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, apoiados por três viaturas, e uma patrulha da GNR, que também foi acionada para se deslocar à escola.